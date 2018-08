Mulè, niente transfughi Fi verso Lega

ROMA, 2 AGO - "Non abbiamo perso nessun deputato o senatore anzi siamo aumentati da 104 a 105 con Enrico Costa. Altri hanno bussato alla nostra porta e il nostro gruppo si ingrosserà nel corso della legislatura". Lo afferma a Radio 24 Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Forza Italia. Riguardo alle voci di dissidi tra Silvio Berlusconi e Antonio Tajani sul nome di Foa alla presidenza della Rai, Mulè spiega a Radio 24 che "ero presente a quanto accaduto, Tajani non va da nessuna parte e non litiga".