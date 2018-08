Tap:Conte,diversificare fonti strategico

ROMA, 2 AGO - Nel corso dell'incontro sul dossier Tap con il sindaco di Melendugno Marco Potì, il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha chiarito che resta strategica, così come ricordato a Washington, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Da parte di Conte, si apprende ancora, non sono stati assunti impegni al di là di quello che prevede un'attenta valutazione dell'intero dossier, così come è avvenuto per Ilva.