Terni, indagini su neonato trovato morto

PERUGIA, 3 AGO - Indagini a tutto campo, da parte della polizia a Terni, per risalire a chi ha abbandonato, nel tardo pomeriggio di ieri nell'aiuola di un parcheggio di un supermercato di Borgo Rivo, a poca distanza dal raccordo Terni-Orte, un neonato poi trovato morto. Al vaglio degli agenti della squadra mobile le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area, oltre alle testimonianze dei dipendenti e di alcuni clienti del supermercato, a partire dalla signora che ha scoperto la busta della spesa in cui, nudo, era stato posto il neonato. Il corpicino, trasportato all'istituto di Medicina legale dell'ospedale Santa Maria, sarà sottoposto all'autopsia, anche per capire se fosse già morto al momento del parto o no. L'ipotesi degli investigatori, anche da alcuni elementi raccolti sul posto, è che il piccolo sia stato abbandonato a poche ore di distanza dalla nascita. A lasciarlo nel parcheggio - è sempre una prima ipotesi - potrebbe anche non essere stata la madre.