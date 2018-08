Nigeriano ha 80 ovuli cocaina in stomaco

MILANO, 3 AGO - Un corriere della droga, un nigeriano che aveva ingerito ovuli di cocaina, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (Como), in collaborazione con i funzionari doganali, nel corso di controlli al valico di Brogeda (Como). L'uomo, in ingresso nel territorio italiano, si trovava a bordo di un pullman turistico dove è stata scoperta una valigia abbandonata con all'interno circa un chilo di marijuana. Dopo il ritrovamento le Fiamme Gialle hanno approfondito il controllo nei confronti di tutti i passeggeri presenti, e a destare sospetti è stato l'atteggiamento di un ventinovenne, di nazionalità nigeriana e residente a Modena, che affermava di rientrare da un viaggio durato diversi giorni ma di essere senza bagagli. Sottoposto a un esame radiografico all'Ospedale Sant'Anna di Como, è stata fatta la scoperta degli ovuli di plastica, circa 80, per un peso di 800 grammi di sostanza stupefacente.