Gdf intercetta sbarco di 14 migranti

CAGLIARI, 3 AGO - Bloccato un tentativo di sbarco di migranti nel Sud Sardegna. I finanzieri della Stazione navale di Cagliari, dipendente dal Reparto operativo aeronavale hanno intercettato e fermato un'imbarcazione con a bordo 14 stranieri, tra i quali due minori di presunta nazionalità algerina. L'imbarcazione è stata avvistata mentre si trovava a circa 52 miglia a sud ovest da Capo Teulada da un elicottero della Sezione Aerea GdF di Elmas impegnato in attività di ricognizione a largo raggio. Il natante, lungo circa 12 metri e con un motore fuoribordo da 40 cavalli, questa mattina è stato raggiunto dal Guardacoste G204 Garulli che, dopo aver preso a bordo i migranti ha fatto rotta in direzione del porto di Sant'Antioco per le successive operazioni di sbarco. Tutti i migranti, al termine delle attività di identificazione, sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari).