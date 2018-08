Rai: Mulè, rispettare la legge

ROMA, 3 AGO - "Sulla Rai Forza Italia non ha partecipato, come ben sa l'amico Salvini, a nessuno scambio di poltrone, chiediamo soltanto il rispetto della legge. Il governo indichi il nome di un presidente di garanzia, non con un atto di imperio, ma con la condivisione". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.