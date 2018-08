Vaccini: Fattori (M5S) vota in dissenso

ROMA, 3 AGO - La senatrice del M5s Elena Fattori vota in dissenso dal suo gruppo sull'emendamento che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi. Fattori, in Aula, dopo aver ricordato i bambini immunodepressi che oggi Iss ha definito "a rischio di esclusione scolastica" ha concluso: "rispetto la scelta del mio gruppo ma per storia personale, professionale e dolorosamente di madre non posso fare altro che dissociarmi dal mio gruppo e esprimere un indignato voto contrario".