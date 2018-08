Medicina Tempio senza condizionatore

TEMPIO PAUSANIA, 4 AGO - Aria condizionata fuori uso e temperature infernali nel reparto Medicina dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio. Lo denuncia il sindacato Fsi-Usae, che con la segretaria territoriale, Mariangela Campus, descrive una situazione da girone dantesco. "Con il caldo afoso di questi giorni l'impianto di condizionamento dell'aria è fuori uso e nel reparto dove sono ricoverate 36 persone le condizioni sono diventate insostenibili anche per medici, infermieri e operatori socio sanitari", spiega Campus. "Stanno male anche i pazienti, molte finestre non hanno maniglia, per cui per aprirle e chiuderle devono chiamare gli infermieri. Medina è il reparto trainante dell'ospedale di Tempio ed è anche, paradossalmente, l'unico reparto senza aria condizionata", continua la segretaria Fsi. "Una situazione assurda per la quale ci muoveremo in tutte le sedi, sia con iniziative sindacali sia denunciando il metodo di agire della dirigenza sanitaria isolana, per la quale è arrivata l'ora di dimettersi".