Padre dispersa: se rapita riportatemela

BRESCIA, 4 AGO - "Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità". Lo ha detto nel corso di una manifestazione a Brescia Mdliton Gazi, il padre della dodicenne autistica, scomparsa il 19 luglio a Serle, durante una gita nei boschi dell'Altopiano di Cariadeghe. Dopo 10 giorni di lavoro continuo, le ricerche sono state sospese in quanto della ragazzina non è stata trovata alcuna traccia. "Se qualcuno l'avesse rapita per favore rilasciatela, riportatela", ha detto il padre della ragazzina.