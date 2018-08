Rai:Leu,convocare commissione Vigilanza

ROMA, 5 AGO - "Chiediamo l'immediata convocazione della Commissione di Vigilanza per affrontare la questione della mancata nomina del Presidente della Rai, dopo il mancato raggiungimento del quorum sul nome di Marcello Foa". Lo affermano la senatrice Loredana De Petris e l'onorevole Federico Fornaro, capigruppo di Liberi e Uguali al Senato e alla Camera e componenti della Commissione di Vigilanza Rai. "Il Parlamento - proseguono - attraverso il ruolo della Commissione, proseguono i due esponenti di LeU, ha dei precisi compiti di controllo a cui non può abdicare, come non è possibile che i consiglieri d'amministrazione non sentano l'obbligo di nominare il Presidente dell'azienda come prevede la legge. La nomina di Foa non è efficace e continuare a far finta di niente da parte del CDA della Rai e dell'azionista Governo, rappresenta un inaccettabile affronto nei confronti del Parlamento che sta determinando un vulnus democratico di rara gravità".