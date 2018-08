Studentato: Rossi, segno responsabilità

TRENTO, 6 AGO - "Il nostro sì ad aiutare Camerino dopo il sisma è la risposta di un popolo abituato a darsi da fare e ad esercitare con responsabilità l'autogoverno". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, ha sottolineato l'impegno per la ricostruzione dello studentato dell'università di Camerino, nelle Marche, dono di Trento, Bolzano e Land Tirolo. Intervenuto all'inaugurazione delle nuove strutture per gli studenti e portando i saluti dei colleghi Arno Kompatscher e Günther Platter, rispettivamente per Alto Adige e Tirolo austriaco, "sono convinto - ha affermato - che i cittadini trentini siano orgogliosi di questa inaugurazione e che il valore dei territori e il lavoro in squadra siano decisivi per il nostro Paese. Concludo con l'augurio di continuare a crederci come ci hanno creduto tutti quelli che in questi mesi hanno reso possibile la realizzazione di quest'opera". Opera che è stata costruita con 330.000 euro del Land Tirolo e 4,5 mln di euro sia per Trentino che per Alto Adige.