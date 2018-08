Crolla soffitto in Tribunale Roma

ROMA, 07 AGO - Momenti di paura questa mattina negli uffici del Tribunale di Roma per il crollo parziale di un controsoffitto all'interno di uno degli uffici. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 al quarto piano della palazzina C della cittadella giudiziaria. Il controsoffitto è crollato nell'ufficio "Scansione degli atti" mentre alcuni impiegati erano al lavoro ma, per fortuna, non si sono registrati feriti. I calcinacci sono finiti sulle scrivanie e l'acqua del sistema di condizionamento ha invaso la stanza. La Giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) denuncia la gravità dell'accaduto, "sintomatica della precarietà - peraltro già più volte segnalata - dello stato degli uffici giudiziari in tema di sicurezza e ribadisce la richiesta di interventi tempestivi e strutturali volti a prevenire eventi analoghi".