Foggia: Salvini a migranti, aiutiamoci

FOGGIA, 7 AGO - È in corso il vertice in prefettura a Foggia convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo i due incidenti in cui, sabato scorso e ieri, sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli stranieri. Il vertice con il ministro Salvini segue l'incontro, sempre in prefettura, con il premier Giuseppe Conte. Sia il ministro sia il premier hanno incontrato una delegazione di migranti. Ai giornalisti è stato concesso al momento di entrare nella stanza in cui si tiene la riunione solo per alcuni minuti e per scattare alcune foto. In questo frangente Salvini, parlando con i migranti ha detto loro "aiutiamoci reciprocamente". Poi il vicepremier e i migranti hanno fatto alcune foto insieme.