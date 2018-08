Mattarella, lavoro è pilastro società

MARCINELLE, 8 AGO - "Il diritto al lavoro, fondamento della Repubblica italiana, continua a rappresentare il principio cardine intorno al quale ruota il nostro sistema sociale e si esprime il principio di cittadinanza. La promozione dell'occupazione e la tutela piena della salute dei lavoratori costituiscono, oggi come ieri, sfide fondamentali nell'attuale contesto economico europeo e nel quadro del processo di integrazione continentale, nel cui ambito lo sviluppo del "pilastro sociale" appare irrinunciabile". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione del 62.mo anniversario della tragedia di Marcinelle. "Il ricordo della tragedia - aggiunge - rimane parte indelebile della memoria collettiva del nostro Paese" e "il sacrificio dei 262 lavoratori è destinato a richiamare alla memoria di tutti noi il valore delle sofferenze e del coraggio dei migranti in terra straniera alla ricerca di un futuro migliore per le loro famiglie, da costruire con il loro lavoro".