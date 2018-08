Trattori contro bancomat, 7 ordinanze

MILANO, 8 AGO - Il gip di Pavia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone appartenenti a un gruppo che, con modalità definite paramilitari, asportavano sportelli bancomat o casse continue nel Vigevanese e nel Vogherese. E' stato possibile rintracciare, ed arrestare a Milano, un 22enne, N.A., mentre i complici risultano essere all'estero. Sono in atto le procedure per la loro localizzazione e l'emissione di un mandato di cattura internazionale. Il gruppo rubava nelle aziende agricole della zona trattori che erano utilizzati come arieti per sfondare i muri mentre i furgoni servivano per il trasporto delle casseforti. L'indagine diretta dal pm di Pavia, Andrea Zanoncelli, grazie anche ai filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di identificare un gruppo di romeni di etnia rom, che risiedevano in un campo nomadi di Vigevano, ritenuti responsabili di numerosi colpi.