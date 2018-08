Renzi, governo difende i miei 80 euro

ROMA, 9 AGO - "Oggi Salvini difende gli 80 euro. Ieri il Governo ha detto che difenderà il mio Piano Periferie. Ieri l'altro hanno difeso la legge sul caporalato e il bonus cultura per i diciottenni, cambiando idea dai piani iniziali. Ho sempre detto che il tempo sarebbe stato galantuomo, ma questi esagerano: stanno anticipando le tappe". Lo scrive su Facebook l'ex premier e senatore Pd Matteo Renzi. "Dicono: 'però Renzi aveva un cattivo carattere'. Ok, cercherò di imparare a raccontare le barzellette. Ma meglio restare antipatici e fare le cose utili al Paese che cercare di fare i simpatici e far schizzare lo Spread", aggiunge.