Bari calcio, chiesto sequestro crediti

BARI, 09 AGO - La Procura di Bari ha chiesto il sequestro conservativo dei crediti, per circa 1,3 mln, vantati dalla società FC Bari 1908 nei confronti della Lega. Contestualmente, la difesa della società, il cui presidente liquidatore è Cosmo Giancaspro, ha presentato una proposta di concordato preventivo in bianco per evitare il fallimento. Le due istanze, quella di sequestro della Procura e quella di concordato, sono state depositate nell'udienza dinanzi al Tribunale di Bari, sezione fallimentare, chiamata a decidere sulla richiesta di fallimento. L'udienza di merito è stata rinviata al prossimo 16 agosto. In particolare il pm Giuseppe Dentamaro, che con la collega Larissa Catella e l'aggiunto Roberto Rossi coordina l'indagine penale su Giancaspro e che nelle scorse settimane ha chiesto il fallimento della società, ha chiesto al Tribunale fallimentare il sequestro dei crediti di mercato, cioè 1,3 milioni di euro che la Lega Calcio dovrebbe corrispondere al Bari per la vendita di tre giocatori.