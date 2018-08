Renzi, querelo chi mi cita su inchiesta

ROMA, 9 AGO - "Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di procedere in sede civile e penale contro chiunque accosti il suo nome a una vicenda giudiziaria che da due anni ciclicamente viene rilanciata sulla stampa e che riguarderebbe un fratello del marito di una sorella di Renzi. I processi si fanno in aula, non sui media. Al termine del processo si fanno le sentenze. E le sentenze si rispettano. Anche quelle sui risarcimenti". È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Matteo Renzi.