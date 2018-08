Fuoriuscita cloro in Hotel Palace Merano

BOLZANO, 9 AGO - Intervento in forze dei vigili del fuoco volontari all'Hotel Palace di Merano per una fuoriuscita di cloro nei locali tecnici della piscina. Una squadra dotata di tute protettive e respiratori ha individuato la perdita in tempi rapidi, bloccandola. Il gas fuoriuscito è stato abbattuto con l'alta pressione. All'intervento hanno preso parte anche Croce bianca e Croce rossa. Un collaboratore dell'hotel è stato portato in ospedale per accertamenti, in via precauzionale. Mentre non è stato necessario evacuare l'hotel, poiché il rischio si è rivelato molto circoscritto e non ha mai interessato né gli ospiti ed il personale dell'hotel, né i residenti della zona. L'Hotel Palace di Merano, diretto da Henri Chenot, è noto perché ospita da sempre vip dello sport, dello spettacolo e della politica.