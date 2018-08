Pd: Martina, congresso prima europee

ROMA, 10 AGO - "Faremo il congresso prima delle elezioni europee per poi ripartire e passare dalla fase di opposizione a quella di alternativa con un progetto nuovo e per riorganizzare il centrosinistra". Lo afferma il segretario del Pd Maurizio Martina parlando a Radio 24. Martina, che alla domanda se si candiderà a segretario risponde "vedremo", batte sulla dimensione popolare del Partito democratico che agisce e si muove su temi concreti come, per esempio, quello dei vaccini. "In questo caso - spiega - si è creata una confusione senza precedenti sul tema del rinvio dell'obbligo. Così si rischia il caos", dice.