Nubifragio nel Novarese, salvato 91enne

NOVARA, 10 AGO - Il nubifragio che nelle scorse ore ha colpito il Novarese ha creato diversi danni a causa degli allagamenti e della caduta di alberi che hanno interessato più località. I vigili del fuoco, chiamati a un superlavoro, hanno liberato a Varallo Pombia un automobilista bloccato nella sua auto schiacciata da un albero caduto. L'uomo, un pensionato di 91 anni, ha riportato solo lievi ferite. Altre persone erano rimaste bloccate dalla caduta degli alberi in un laghetto per la pesca sportiva: le piante avevano bloccato la via d'accesso.