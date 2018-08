Esodo:previsioni bollino nero A22 domani

TRENTO, 10 AGO - Le previsioni per il traffico di domani sull'autostrada A22 del Brennero sono da bollino nero (traffico critico) in entrambe le direzioni e rimarranno tali anche per la mattina di domenica in direzione nord. Il traffico si è fatto intanto sostenuto già dalla mattina in alcuni tratti in Trentino, in particolare nel tratto vicino al lago di Garda.