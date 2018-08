Ferragosto, aperti siti e Vesuvio

ERCOLANO (NAPOLI), 11 AGO - Apertura regolare dei siti archeologici vesuviani anche mercoledì 15, giorno di Ferragosto: il Parco archeologico di Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabia accoglieranno turisti e visitatori come già avviene in questo periodo dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00); a Pompei dalle 9.00 alle 19.30. Per chi vuole tuffarsi nelle meraviglie della natura, c'è il sentiero del Gran Cono al Vesuvio che sarà visitabile dalle 9.00 alle 18.00. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che custodisce la riproduzione della Bayard, il treno che inaugurò la prima tratta ferroviaria Napoli - Portici del 1839 sarà aperto, mercoledì 15 agosto, in via straordinaria dalle 9.30 alle 19.30 (ANSA)