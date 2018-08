Esodo: traffico e code su autostrade E-R

BOLOGNA, 11 AGO - E' intenso sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna il traffico per l'esodo estivo, in una delle giornate previste con il 'bollino nero'. Uno dei punti più critici è il raccordo A1-A14 di Casalecchio dove lunedì è esplosa un'autocisterna. L'autostrada è aperta, ma si viaggia su una sola carreggiata e questo provoca rallentamenti e code a tratti da Castel San Pietro. Code anche sull'A14 per raggiungere la riviera romagnola, ma anche in A1, soprattutto nella zona di Modena, all'intersezione con l'A22 e nel nodo di Bologna.