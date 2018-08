Abusò della figlia di 9 anni, in carcere

CREMONA, 11 AGO - Un uomo di 60 anni della provincia di Cremona, condannato a 8 anni di carcere per il reato di violenza sessuale continuata inflittogli nel giugno 2017, è finito ieri in cella per un ordine di carcerazione. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di abusi nei confronti della figlia di 9 anni. I fatti risalgono al 2015 quando la famiglia viveva in un centro del Cremonese e la bambina frequentava le scuole elementari del paese. Il protagonista della vicenda, ora un pensionato e nel frattempo trasferitosi in un'altra zona della provincia, è stato rinchiuso nel carcere di Cremona. Nel corso delle indagini che hanno preceduto il processo, l'uomo, all'epoca disoccupato, era stato denunciato a piede libero e la figlia allontanata da lui in via cautelare. Degli accertamenti relativi ai fatti si sono occupati gli investigatori della squadra anticrimine del commissariato di Crema.