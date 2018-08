Governo: Buffagni, sfacelo è colpa di Pd

ROMA, 13 AGO - "Caro Martina, ma dov'era lei mentre il Pd portava allo sfacelo l'Italia? Il suo partito ha abbandonato i lavoratori, seminato precarietà e portato il debito pubblico alle stelle. Ha fatto scappare all'estero i nostri giovani, conservato le ingiustizie sociali. Ha svenduto il Paese facendolo diventare un campo profughi. Non contento, ha sprecato milioni di euro per un mega aereo che è un ennesimo schiaffo ai cittadini. Non le basta questo, onorevole Martina? Propaganda è quella di cui si nutre ancora lei e il suo Pd. Faccia un salto nella realtà prima di scrivere scempiaggini". Lo dichiara Stefano Buffagni, sottosegretario M5S alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta al segretario Pd.