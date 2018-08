Telefono Azzurro ad agosto attivo 24 ore

ROMA, 13 AGO - Telefono Azzurro non va in vacanza, ma risponderà alle richieste di aiuto di bambini ed adolescenti in difficoltà per tutto agosto. "Non dobbiamo mai abbassare il livello di guardia, specialmente in questo periodo dell'anno in cui il problema della solitudine dei ragazzi è quanto mai preoccupante - sostiene il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo -. In molti casi questa solitudine, insieme alla mancanza di controllo, porta a rinchiudersi in sé stessi, o a rifugiarsi dietro a uno schermo di un pc, tablet o smartphone e ad aprirsi su un mondo che nasconde diverse insidie". cronaca". I minorenni possono chiamare la linea gratuita 1.96.96 o il 114 al quale rivolgersi se un bambino o un adolescente è in pericolo, mentre 116.000 è il numero dedicato ai bimbi scomparsi. Nel 2017 sono stati quasi 4.300 i casi gestiti da Telefono Azzurro, di questi 2.800 sono arrivati tramite la linea 1.96.96, 1.301 da 114 Emergenza Infanzia e 177 sono state le segnalazioni di bambini scomparsi al 116.000.