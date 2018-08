Droga: scoperto carico 756 kg hashish

EMPOLI (FIRENZE), 14 AGO - La guardia di finanza ha scoperto un carico di 756 chili di hashish, per un valore all'eventuale smercio finale di 10 mln di euro a Empoli (Firenze). Arrestati per importazione e detenzione di stupefacenti un marocchino e un portoghese incensurato. La scoperta è avvenuta in un controllo notturno che le Fiamme gialle avevano attivato dopo aver ricevuto segnalazioni di un frequente transito di carichi sospetti. L'azione è avvenuta quando una pattuglia della GdF ha notato uno scambio di fari tra un camion e un'auto, dopodiché i conducenti hanno posteggiato in un'area defilata e hanno iniziato il trasbordo dal Tir all'auto di grossi colli. I finanzieri hanno interrotto l'attività e bloccati i due che scappavano. Lo stupefacente era in involucri di canapa, gran parte dei quali abilmente occultati sulla fiancata laterale del mezzo e posti al di sotto di pallet di legno. La droga era già suddivisa in panetti od ovuli. Ora il marocchino e il portoghese sono in carcere.