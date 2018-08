ROMA Crollo ponte: Viminale, 31 vittime 15/08/2018 - 02:00

5 persone non identificate. 12 in ospedale in 'codice rosso'

ROMA, 15 AGO - Sale ancora il numero delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: secondo gli ultimi dati aggiornati del Viminale, i morti accertati sono 31, di cui 5 non identificati. Sono 16 i feriti, di cui 12 in codice rosso.