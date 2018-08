Albero cade su auto a Roma, due feriti

ROMA, 16 AGO - Due alberi sono caduti nel pomeriggio a Roma in via Gobetti, non lontano dalla stazione Termini, mentre era in corso un violento temporale. Uno è caduto su una Hyundai in sosta, senza nessuno a bordo. L'altro si è schiantato su una Lancia Y in transito con due persone a bordo, un uomo che era alla guida, e una ragazza di 25 anni. Entrambi sono stati trasportati con l'ambulanza al policlinico Umberto I. I due, secondo quanto si è appreso, sono usciti da soli dal veicolo, ma è stato poi necessario sottoporli a cure mediche. Per i rilievi e per la chiusura della strada è intervenuto il Gruppo Sapienza dei vigili urbani. Il violento acquazzone ha provocato caduta di rami e alberi e allagamenti di strade dal centro alla periferia.