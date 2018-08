Trovato morto in auto, ipotesi overdose

CATANZARO, 17 AGO - Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato trovato morto stamani all'interno della sua auto a Catanzaro. Il decesso, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da un'overdose di droga. A trovare il cadavere è stato un signore che abita nella zona del ritrovamento e che, già ieri sera, aveva notato la presenza dell'uomo. Stamani, avendo visto la macchina parcheggiata ancora nello stesso luogo, l'uomo si è avvicinato alla vettura e in breve si è reso conto che la persona all'interno dell'abitacolo non dava segni di vita. Sul luogo sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Catanzaro che hanno avviato gli accertamenti e il medico legale. Sul cadavere non sarebbero stati rilevati segni di violenza o lesioni. Le indagini sono in corso ma l'ipotesi di un malore a seguito di assunzione di droga appare al momento la più verosimile.