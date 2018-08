Protesta del Forum Lampedusa solidale

PALERMO, 17 AGO - "Matteo Salvini, lasciarli in mare quanti voti vale?". E' la scritta che compare su un lenzuolo esposto dal "Forum Lampedusa solidale" accanto alla alla Porta d'Europa, l'opera in ceramica di Mimmo Paladino inaugurata nell'isola il 29 giugno di dieci anni fa, un monumento dedicato ai migranti. "Da oltre 24 ore - si legge in una nota del Forum - è in rada la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo oltre 170 persone in fuga dalla Libia. Ieri 13 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave sono stati trasferiti con urgenza al poliambulatorio di Lampedusa, e da lì in ospedali siciliani, perché fortemente debilitate dopo aver trascorso anni nei campi di detenzione libici. Tra queste anche una donna che avrebbe subito violenze in Libia e un'altra che avrebbe abortito spontaneamente. Persone che hanno vissuto esperienze terribili. Assistiamo attoniti all'ennesimo cinico braccio di ferro che si gioca sulla pelle di innocenti".