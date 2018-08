Altre due scosse di terremoto in Molise

ROMA, 18 AGO - Altre due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23:17. La seconda, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi. Quest'ultima scossa è stata registrata alle 00:48.