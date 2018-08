Barca in velocità senza pilota a Trieste

TRIESTE, 18 AGO - Come nei film d'azione, l'uomo, ustionato, si è lanciato in mare ma la pilotina in fiamme aveva azionato il comando di marcia per cui ha proceduto a velocità nelle acque del golfo di Trieste sfiorando altre barche, passando non distante dalle spiaggette della zona, per andare a schiantarsi contro la costa dopo aver compiuto un ampio cerchio, tra il fuggi fuggi generale. E' accaduto poco prima delle 16 ai 'Filtri' di Aurisina, una località appena fuori Trieste. L'uomo, unico occupante dell'imbarcazione, è stato portato all'ospedale di Cattinara da una ambulanza intervenuta sul posto insieme con uomini della Capitaneria di porto, i Vigili del Fuoco e la polizia. (ANSA).