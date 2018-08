Denunciati nudisti su Lago di Garda

MILANO, 19 AGO - I carabinieri della stazione di Manerba del Garda (Brescia) e la Polizia Locale dell'Unione Valtenesi, hanno denunciato quattro persone perché si trovavano nude in presenza di minori sulla spiaggia della Rocca di Manerba del Garda (Brescia), mentre altre nove sono state sanzionate dal punto di vista amministrativo perché hanno violato l'ordinanza anti-nudismo emessa dal sindaco per quell'area. I controlli sulla spiaggia sono stati decisi anche dopo segnalazioni di alcuni cittadini. Quattro persone sono state sorprese nude sull'arenile, dove in quel momento erano presenti dei minori, ed è scattata la denuncia per atti osceni; altre nove sono state sanzionate amministrativamente per aver violato l'ordinanza del sindaco di Manerba che vieta in tutta l'area forme di nudismo.