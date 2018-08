Cerca funghi e cade in dirupo a Primiero

TRENTO, 19 AGO - Va a cercare funghi, cade per 40 metri in un dirupo e muore nei boschi trentini: la vittima è un 74enne di Tonadico di Primiero. La tragedia è avvenuta ieri, ma solo oggi famigliari dell'uomo, che viveva da solo, si erano accorti che il loro caro non era rientrato dalla sua escursione nei boschi di Primiero. E' scattato subito l'allarme. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno trovato il disperso nella zona Maso Tais, ma ormai privo di vita. La salma è stata recuperata e portata a valle.