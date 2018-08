Al via Forum Europeo Alpbach in Tirolo

BOLZANO, 19 AGO - Sottoscritta contestualmente all'apertura del Forum europeo di Alpbach (Tirolo austriaco) dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, dal collega Günther Platter (Tirolo), da Giuseppe Zorzi - in rappresentanza del presidente trentino Ugo Rossi - e dal presidente del consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un museo dedicato ad Andreas Hofer a Piazzale Porta Giulia a Mantova nei pressi del monumento all'eroe tirolese presente nella città lombarda. "In questo think tank dell'Euregio non si riflette solo sui grandi temi ma possiamo anche rallegrarci per un'iniziativa concreta", hanno detto i rappresentanti dell'Euregio. Il museo dedicato all'eroe tirolese giustiziato a Mantova su ordine di Napoleone nel 1810 sarà ultimato entro il 20 febbraio 2020 in occasione del 210esimo della morte. Per l'allestimento del museo il Tirolo ha messo a disposizione la collezione di Martin Reiter, con 2.500 pezzi raccolti negli ultimi 10 anni.