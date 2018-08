Martina,ripartire da fischi per cambiare

ROMA, 20 AGO - "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare. L'unica cosa da non fare è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a fianco di queste persone. Rimettendo i piedi in strada. Solo così sconfiggeremo il pericolo rappresentato da chi governa oggi". Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina.