Violenza sessuale:ubriaco abusa compagna

FIRENZE, 20 AGO - Violentata più volte dal compagno, che si ubriacava e poi l'aggrediva per costringerla ad avere rapporti. Vittima delle violenze una donna di nazionalità peruviana che il 16 agosto scorso ha chiesto aiuto ai vigili di quartiere del 'security point' di via De Sanctis, a Firenze, raccontando loro le violenze subite. Il compagno, suo connazionale, irregolare in Italia, è stato identificato, allontanato dall'abitazione dove conviveva con lei e denunciato. Dopo aver parlato con gli agenti della municipale, la donna è stata portata in ospedale, dove sono state avviate le procedure del codice rosa previste nel caso di violenza. Contemporaneamente sono partite le ricerche dello scooter della vittima, a bordo del quale l'uomo si era allontanato il giorno prima. Successivamente la donna ha anche presentato formale denuncia ai carabinieri.