Foto a bimbe al mare, rischia linciaggio

RIMINI, 20 AGO - Ha rischiato il linciaggio a Rimini un presunto pedofilo, 61 anni originario del Vicentino, fermato e denunciato dalla polizia di Stato dopo che era stato accerchiato dai genitori di bambine fotografate di nascosto mentre giovavano in spiaggia. Poco dopo le 11, alcuni turisti, genitori, hanno notato un uomo aggirarsi in maniera apparentemente indifferente vicino alle bimbe, a riva. Inizialmente, insospettiti, l'hanno osservato qualche minuto mentre pareva stesse telefonando col cellulare. Quando poi hanno visto la microcamera che nascondeva in una mano, lasciata 'penzoloni' lungo il fianco, il gruppo di genitori ha affrontato l'uomo. A intervenire per sedare gli animi la capitaneria di porto che ha allertato la Polizia. Nella microcamera, 200 foto di bambine in spiaggia, in riva al mare o in acqua a fare il bagno. Il vicentino, un precedente per aver comprato sul web foto pedopornografiche, è stato denunciato per molestie e a suo carico è scattato il foglio di via da Rimini, firmato dal Questore.