Bimbo rischia annegare in piscina,grave

BRESCIA, 21 AGO - Un bambino di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina del residence di Sirmione, in provincia di Brescia, dove alloggiava con la famiglia. I genitori non si erano accorti che il figlio era caduto in acqua. È stata una bambina a lanciare l'allarme vedendo il piccolo privo di sensi e a permettere ad un uomo di intervenire e rianimare il bambino che è stato salvato dopo che era andato in arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati elisoccorso e ambulanza e il bambino, intubato, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia.