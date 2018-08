Tromba d'aria nel senese, nessun ferito

SIENA, 21 AGO -- Tromba d'aria questo pomeriggio nel senese tra Colle Val d'Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un'auto è stato estratto illeso dall'auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in località Selvamaggio. Lievi danni anche alla rete elettrica.