Tre morti in spiagge Rimini e provincia

RIMINI, 21 AGO - Tre persone hanno perso la vita questo pomeriggio, nel giro di pochi minuti l'una dall'altra, sulla spiaggia riminese. Il primo decesso è avvenuto a Rimini intorno alle 17. All'altezza dello stabilimento balneare 38, un uomo di 86 anni originario della provincia di Varese si è sentito male mentre stava uscendo dall'acqua. Nonostante il rapido soccorso (sul posto è poi arrivato il personale del 118) per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Il secondo episodio si è verificato a Viserba, sul litorale di Rimini nord, verso le 17.15. Un 80ene si è sentito male mentre faceva il bagno. È stato portato a riva dal salvataggio ed è intervenuto il 118 ma alla fine non ce l'ha fatta. Infine a Cattolica. Un uomo si è sentito male mentre stava facendo il bagno. Anche in questo caso soccorso e riportato a riva dal salvataggio, l'uomo è stato accompagnato in ospedale ancora in vita ma in condizioni già serie. È morto poco dopo.