Su costa Crotone arrivati 56 migranti

CROTONE, 22 AGO - Cinquantasei migranti, tutti uomini ed in prevalenza pakistani, sono sbarcati ieri sera a Crotone dopo aver navigato su un natante, lungo una dozzina di metri, finito sugli scogli del promontorio di Capo Colonna. L'imbarcazione sarebbe salpata dalle coste turche. L'allarme è giunto alla Questura che ha poi allertato la Capitaneria di porto di Crotone intervenuta, in pochi minuti, con una motovedetta sulla quale i migranti sono stati trasbordati con un gommone della stessa Guardia costiera. Un'operazione lunga e complessa che ha visto anche l'intervento dei vigili del fuoco di Crotone che con le fotoelettriche hanno illuminato la zona. I migranti sono stati quindi condotti nel porto, dove ad attenderli c'erano Suem 118 Croce Rossa e Misericordie, e poi al Cara di Sant'Anna per le operazioni di identificazione. Sono tutti in buone condizioni di salute. Sul luogo dello sbarco sono giunti anche agenti della Polizia di Stato, Carabinieri e la Guardia di Finanza.