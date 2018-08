Toti, piano infrastrutture è priorità

RIMINI, 22 AGO - "Il piano di sicurezza" è "priorità assoluta che deve essere priorità per tutte forze politiche a prescindere dalle decisioni politiche: flat tax o reddito di cittadinanza oggi passano in secondo piano". Così il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Toti, intervenendo al Meeting di Rimini. "Lo dico nella consapevolezza che questo possa essere un grande volano per il Paese perché ci agevolerebbe ad andare in Europa a battere i pugni", aggiunge Toti.