Migranti: Orfini, rispettare diritti

ROMA, 22 AGO - "Sul caso della Diciotti "non sono previste al momento novità" fanno sapere fonti del Viminale. Ovvero Salvini e Toninelli non hanno "al momento" ancora compreso che il rispetto dei diritti umani in Italia vale anche per i migranti.#ApriteiPorti". Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd.