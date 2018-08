Temporali nel Pisano,crolla cartello Sgc

PISA, 22 AGO - Un violento temporale sta attraversando rapidamente l'area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, un po' di pioggia e soprattutto numerosi filmini che stanno determinando piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Un cartello stradale è letteralmente crollato sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. Fulmini e raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami sulle strade intorno a Pontedera, mentre focolai sparsi di sterpaglie stanno impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco in diverse località della provincia di Pisa. Per il momento non si segnalano danni a persone.