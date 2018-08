Salvi due gattini sotto ponte,uno ferito

GENOVA, 22 AGO - Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di sgombero dell'area interessata al crollo del ponte Morandi. Uno è ferito ed è stato portato in una clinica per animali. Entrambi sono già stati adottati con il nome di Brooklyn, come i genovesi chiamano il Morandi. I gattini, parte di una colonia, erano rimasti intrappolati in un capannone adibito a deposito proprio sotto il pilone crollato. Sono stati recuperati da una squadra dei vigili del fuoco di Genova e dai colleghi di Savona. Li hanno adottati due volontarie della Croce d'Oro di Albissola che stanno prestando assistenza agli sfollati. "Sono stati trovati intrappolati in un capannone in piena zona rossa - racconta Sara Pretin - e la mia collega e io abbiamo deciso di adottarli. Il mio sta bene, lo sto portando ad Albissola dal veterinario per le cure del caso, il fratellino è in condizioni più critiche ed è ora ricoverato in clinica a Genova. Alcuni residenti ci hanno detto che in quella zona vi era una colonia felina".