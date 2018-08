Fico:eletto perché Stato difenda dignità

ROMA, 22 AGO - "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla #Diciotti. Per me far il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo, rinunciando allo stipendio da presidente". Così in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico replica alle parole di Salvini.