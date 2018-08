Maltempo: 50 turisti bloccati in nuraghe

CAGLIARI, 23 AGO - Nessuna tregua, il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna con improvvisi temporali, violenti acquazzoni, bombe d'acqua e scariche di fulmini. Moltissime le chiamate ai centralini di vigili del fuoco, ma anche carabinieri, polizia e protezione civile per richiedere interventi. A Barumini, nel Medio Campidano, i carabinieri e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare circa 50 turisti rimasti bloccati a causa della pioggia e del fango all'interno del sito nuragico. I fulmini hanno creato problemi ai collegamenti ferroviari. Sospese dalle 14.30 le linee Cagliari-Carbonia e Cagliari-Iglesias a causa del danneggiamento di un apparato a Villamassargia. Al lavoro ci sono i tecnici di Rete ferroviaria italiana che dalle 15.45 hanno fatto riprendere parzialmente il transito dei convogli. Richiesta intanto l'attivazione degli autobus per sostituire le corse dei convogli rimasti bloccati.